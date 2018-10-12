На Донбасі у 2018 році загинули 28 дітей – ОБСЄ

У зоні бойових дій на Донбасі у 2018 році загинули 28 дітей, повідомив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ.

«Через неповне виконання сторонами своїх обіцянок відвести озброєння, провести розмінування, розвести сили та засоби і припинити вогонь цього року загинули або отримали поранення 28 дітей та майже 200 інших невинних жертв серед цивільного населення», – цитує Гуґа офіційний Twitter-акаунт СММ ОБСЄ.

За його словами, сторони збройного конфлікту «обіцяли припинити стріляти, але «всеосяжного режиму припинення вогню» не досягнуто». «Минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала понад 6600 порушень режиму тиші, а за 2018 рій – понад 218 тисяч. У будинках немає світла, водночас нічне небо освітлюють трасуючі снаряди і вибухи», – вказано в повідомленні.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.