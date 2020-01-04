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04 січня 2020, Київ 18:25
Новини | Події

Двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі – ООС

Український військовий в окопі під шахтою Бутівка на Донеччині, грудень 2019 року

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Двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі 4 січня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Під час пересування між взводними опорними пунктами два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибухову пристрої. Постраждалих було доставлено до медичного закладу та надана кваліфікована допомога», – заявили в штабі.

Крім того, біля Новолуганського на Донеччині зафіксували обстріл з боку підтримуваних Росією бойовиків. Унаслідок вогню ніхто не постраждав.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 4 січня.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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