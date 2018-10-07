За минулу добу на Донбасі поранені двоє українських військових – штаб ООС

Двоє українських військових під час бойових дій на Донбасі зазнали поранень протягом минулої доби, повідомив вранці 7 жовтня штаб Операції об’єднаних сил. Інформації про їхній стан немає.

Загалом, за даними штабу, впродовж доби 6 жовтня підтримувані Росією бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, в тому числі 6 разів із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

«Противник вів прицільний вогонь зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 82 та 120 міліметрів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться у ранковому зведенні.

За даними штабу ООС, велися обстріли українських позицій поблизу населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Травневе, Шуми, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Також наводиться у ранковому зведенні інформація від української розвідки про смерть чотирьох та поранення вісьмох бойовиків.

Угруповання «ЛНР» натомість заявило про 2 обстріли минулої доби їхніх позицій поблизу села Калинівка та селища Голубівське. Про постраждалих інформації немає. Угруповання «ДНР» ще не публікувало зведення за минулу добу.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Внаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей.