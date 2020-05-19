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19 травня 2020, Київ 16:56
Новини | Події

Донеччина: поліція викрила зловмисників, які викрали та катували ветерана АТО

У Донецькій області поліція викрила чотирьох учасників злочинного угруповання, які викрали та катували ветерана АТО.

«У місті Покровську фігуранти викрали чоловіка на очах його рідних та силою примушували вступити до кримінального угруповання. Зв’язаного потерпілого катували протягом двох годин, лише випадково він залишився живий», – повідомили правоохоронці.

Зазначається, що поліцейські затримали організатора злочину і трьох його спільників. За даними правоохоронців, зловмисники й раніше потрапляли до поля зору поліції, їх підозрюють у низці тяжких злочинів, зокрема вбивстві.

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