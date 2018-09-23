На Донеччині поліція виявила підпільних виробників боєприпасів

Відділ комунікації поліції Донецької області повідомляє, що співробітники управління карного розшуку спільно з детективами слідчого управління поліції Донецької області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали двох жителів Краматорська, які торгували патронами власного виробництва.

Зокрема, повідомляється, що в ході операції «Зброя та вибухівка» оперативники вийшли на підпільну майстерню у Краматорську та встановили двох виробників, 32 і 43 років. Зазначається, що «зловмисники орендували на місцевому ринку приміщення, де був розташований магазин штор. За стіною, в потаємній кімнаті збирали патрони, підганяючи калібр під сучасну мисливську зброю іноземного виробництва».

«Для виготовлення використовували стріляні гільзи, «реставруючи» їх. Покупців знаходили через інтернет», – зазначають в поліції.

Також правоохоронці повідомляють, що в ході обшуків у майстерні, вдома та у гаражі поліцейські вилучили не тільки нелегальну продукцію та інструменти для її виготовлення, але й бойову зброю – незареєстрований карабін, гранату до підствольного гранатомета, великокаліберні боєприпаси та понад 600 патронів армійського зразку.

«Зброя та боєприпаси спрямовані на експертизу, їх походження встановлюється. Товар, який виробляли підпільні зброярі, перевірять балістики – чи використовувалися ці патрони для вчинення злочинів. Також встановлюється коло покупців нелегальних боєприпасів», – повідомляє поліція.

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За даними правоохоронців, затриманим інкримінується ч.1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті – від 3 до 7 років позбавлення волі.

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