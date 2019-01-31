Допрем’єрний показ фільму «Крути 1918» у Львові пройшов з аншлагом

Допрем’єрний показ українського фільму «Крути 1918» у Львові відбувся 31 січня в переповненому залі. Спеціально приїхала на зустріч із глядачами знімальна група, третина з якої – львів’яни.

«Глядачі у Львові і Дніпрі найбільш гарні. Тому ми тут. А прем’єра фільму буде з 7 лютого по всій країні», – розповів режисер Олексій Шапарєв.

Фільм «Крути 1918» почали знімати у 2017 році. Це історичний екшн за реальними подіями історичного бою на залізничній станції Крути взимку 1918 року між силами УНР (де були київські студенти й гімназисти-добровольці) і більшовиками.

Бій відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути, тривав близько п’яти годин. Загонові київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», а це від 300 до 400 осіб, протистояв чотирьохтисячний підрозділ російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова. Українці призупинили наступ ворога. Від 300 до 400 молодих українських героїв загинули.

27 студентів і гімназистів потрапили після бою в полон до більшовиків, їх катували і розстріляли. За сценарієм фільму, на тлі цих важких подій є й романтична лінія. Двоє братів – Андрій і Олекса Савицькі – закохуються у Софію. Олекса загинув, виконуючи важливе політичне завдання, Андрій вижив у важкому бою під Крутами.

«Справді важко було працювати, особливо взимку у мінус 18-20 градусів. Мій герой Андрій – пацифіст, але коли потрібно було стати на захист країни, він це зробив. Так, як і зараз це відбувається», – говорить актор Євген Ламах.

Автори фільму наголошують, що хотіли провести паралель між подіями 1918 року і сьогоденням, коли українські бійці захищають Україну на Донбасі.

Бюджет фільму склав 52 мільйони гривень, половину грошей надали з державного бюджету. Стрічку знімали у Чернігівській, Черкаській, Київській областях, також у Києві. Задіяли близько тисячі акторів і двох тисяч одиниць зброї. Над музичним і звуковим оформленням фільму працювала група італійських фахівців.