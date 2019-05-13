Померла американська акторка та співачка Доріс Дей

У США у віці 97 років померла одна з легенд Голлівуду, акторка та співачка Доріс Дей. Про це повідомляє ВВС з посиланням на її фонд захисту тварин.

Як зазначили у фонді, до останнього часу здоров’я акторки було добрим як на її вік, поки вона не захворіла на пневмонію.

За свою кар’єру Доріс Дей знялася у 35 фільмах і записала понад 650 пісень. У 1956 році Дей записала знаменитий хіт «Que Sera, Sera», що вперше пролунав у фільмі Альфреда Хічкока «Людина, яка знала надто багато».

Дей була номінована на «Оскар», отримала «Золотий глобус», «Ґреммі» та нагороду Сесіла Б. ДеМілля за визначні досягнення в кіно.