До кінця року на дорогах України планують встановити понад 100 комплексів зважування – Криклій

Міністерство інфраструктури повідомило, що до кінця поточного року на дорогах України заплановано встановити понад 100 WIM-комплексів зважування транспорту.

За даними відомства, на сьогодні 37 WIM-комплексів підключені до Центру обробки даних габаритно-вагового контролю «Укртрансбезпеки», які вже передають інформацію щодо порушень норм.

«Щоб система дійсно почала працювати і притягати до відповідальності порушників, необхідне якнайскоріше ухвалення у другому читанні законопроєктів №3742 та №3743, які на законодавчому рівні закріплюють можливість фіксації порушень габаритно-вагових параметрів в автоматичному режимі», – заявив профільний міністр Владислав Криклій.

За його словами, нове законодавство дозволило б зупиняти автоперевізників інспекторам держслужби з безпеки на транспорті, виключити людський фактор і використовувати автоматизовані комплекси зважування, запровадити фіксовані штрафи.

«Після ухвалення законодавчих змін ми не будемо обмежуватися автоматичними комплексами «Зважування в русі» (WIM), яких встановлено вже понад 50. Наша мета – автоматизація усіх комплексів, включаючи діючі стаціонарні габаритно-вагові комплеки», – додав Криклій.

Торік, як повідомляло Мінінфраструктури, в Україні зафіксували 13 тисяч порушень і виписали понад 127 мільйонів гривень штрафів за за перевищення ваги транспорту.

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