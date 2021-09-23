В Україні сьогодні дощитиме і буде холодно

Погоду в Україні 23 вересня визначатиме холодна і волога повітряна маса, скрізь, крім південних областей, місцями невеликий дощ, повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура 7-12°, у південних і східних областях 10-15°; у Карпатах вдень 1-6° тепла.

За даними ДСНС, 23 вересня у Вінницькій, Одеській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві в четвер місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 8-10°.