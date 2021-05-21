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21 травня 2021, Київ 11:40
Новини | Події

Дощі та грози повернуться в Україну 23 травня

Опади очікуються на заході, частково у центрі та на півночі країни

В Україну у неділю, 23 травня, повернеться дощова погода з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Опади очікуються на заході, частково у центрі та на півночі країни.

Зниження температури при цьому не відбудеться. У неділю в цих регіонах вдень прогнозують до +23.

Без опадів і трохи тепліше має бути на сході, півдні та у деяких центральних областях. Синоптики прогнозують 23 травня до +25 градусів.

У Києві в неділю дощі з грозами, вночі +11…13 градусів, вдень – +21…23.

За прогнозами синоптиків, 21 та 22 травня в Україні без опадів.

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