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28 липня 2020, Київ 09:15
Новини | Події

Через сильні дощі ДСНС повідомило про підтоплення на Закарпатті та в Івано-Франківську

Інформації про постраждалих немає (фото ілюстративне)

Внаслідок проходження короткочасних злив на Закарпатті 27 липня відбулося різке підняття рівнів води в гірських потічках та річках, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, негода зачепила села Скотарське Воловецького району та Верхній Студений і Розтока Міжгірського району.

За даними рятувальників, у цих населених пунктах підтоплено загалом 4 домогосподарства, пошкоджено кілька містків, берегоукріплення, ускладнено під’їзд авто до окремих частин сіл.

Водночас напередодні в Івано-Франківську до рятувальників надходили повідомлення про підтоплення підвальних приміщень різних форм власності, а також про ускладнення руху на деяких вулицях через підтоплення.

Наприкінці червня захід України вразили сильні повені, що завдали значних руйнувань і підтоплень.

Наслідки стихії на Прикарпатті і Буковині: сотні евакуйованих, затоплені села і будівлі (фото)
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Наслідки стихії на Прикарпатті і Буковині: сотні евакуйованих, затоплені села і будівлі (фото)

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