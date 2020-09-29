ДСНС попереджає про підвищення рівня води у Пруті та Сереті

У вівторок вдень у більшості областей України очікуються дощі. Про це повідомили у Укргідрометцентрі.

Без опадів сьогодні тільки у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях, а також в Криму.

У ДСНС попередили, що значні дощі очікуються вдень у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях.

У західних областях через зливи очікується підняття рівня води у річках.

«Ввечерi 29 та протягом 30 вересня – 1 жовтня на рiчках басейнiв Прута та Сiрету, очiкуються пiдвищення рiвнiв води на 0,5 – 1,5 м над рівнями на 8 год 28 вересня», – мовиться у повідомленні.

У Києві вдень очікується дощ, +19...21 градусів.