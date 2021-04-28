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28 квітня 2021, Київ 19:06
Новини | Політика

Уряд ухвалив постанову про субвенцію місцевим бюджетам на підвищення доступу до інтернету

Доступу до швидкісного інтернету не мають 40% шкіл, 92% бібліотек та 37% лікарень

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості.

Представник уряду в парламенті Василь Мокан повідомив, що в Україні не мають можливості підключитися до фіксованого широкосмугового доступу до інтернету більш як 3,5 млн громадян, які проживають у 15,5 тисячах населених пунктів.

За його словами, до фіксованого широкосмугового доступу до інтернету не підключені 16 040 навчальних закладів, 8 163 медичних закладів, З 873 закладів, де надають послуги населенню, та 33 857 закладів культури та спорту.

Таким чином, доступу до швидкісного інтернету не мають 40% шкіл, 92% бібліотек та 37% лікарень.

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