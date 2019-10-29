Рада зобов’язала демонтувати огорожі, які перешкоджають доступу громадян до водойм

Верховна Рада зобов’язала демонтувати огорожі або інші конструкції, які перешкоджають доступу громадян до водойм. Відповідний закон підтримали 314 народних депутатів.

«Огорожі або інші конструкції, що встановлені до набрання чинності цим законом та перешкоджають доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів (крім випадків, встановлених законом), підлягають демонтажу протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом», – йдеться в прикінцевих положеннях документа.

Згідно із текстом закону, обмеження у будь-який спосіб безперешкодного або безоплатного доступу громадян до водойм каратиметься штрафом від 3 400 до 6 800 гривень і для підприємців – від 6 800 до 11 900 гривень.

Відповідно до пропонованих змін до Водного кодексу, заборонятиметься обмеження загального водокористування, у тому числі обмеження купання та плавання на човнах, любительського і спортивного рибальства, причалювання до берега у світлу пору доби у зв’язку з перебуванням земельних ділянок прибережних захисних смуг (пляжної зони) у користуванні юридичних або фізичних осіб.

Водночас може бути обмеженим доступ громадян до земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель, а також земельних ділянок, на яких розташовані:

гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди;

об’єкти підвищеної небезпеки;

пансіонати, об’єкти реабілітації, спорту, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори, що мають відповідні передбачені законом документи на споруди та на провадження відповідної діяльності;

об’єкти природно-заповідного фонду, об’єкти культурної спадщини.

Закон набуває чинності через три місяці після його опублікування. У першому читанні його ухвалили ще в 2015 році.