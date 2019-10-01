Росія: власницю телеканалу «Дождь» викликає на допит слідчий, що веде «московську справу»

Власницю і генерального директора російського телеканалу «Дождь» Наталію Синдеєву викликали на допит в Слідчий комітет Росії, про що сама менеджер повідомила на своїй Facebook-сторінці/

У повістці йдеться, що допитає її старший слідчий з особливо важливих справ генерал-майор юстиції Рустам Габдулін. Він очолює групу з розслідування так званої «московської справи» – про масові заворушення після мітингу 27 липня через недопуск незалежних кандидатів до місцевих виборів.

Сіндеєву вже викликали на допит 10 вересня. Тоді, за її словами, слідчі розпитували, як канал висвітлював події 27 липня і ким він фінансується. Габдулін теж брав участь у допиті.

Телеканал «Дождь» активно висвітлює акції протесту в Москві на підтримку незалежних політиків, яких відмовилися реєструвати кандидатами на виборах до Мосміськдуми.

Понад 3 тисячі людей були затримані під час мітингів у липні-серпні в Москві, а кілька людей зазнали травм після застосування поліцією сили для розгону мітингувальників, незгодних із недопуском незалежних кандидатів до виборів у Москміськдуму. Це викликало обурення з боку правозахисних груп і західних урядів.

Попри невключення десятків опозиційних і незалежних кандидатів у списки, вибори завдали суттєвого удару по контрольованій Кремлем партії «Єдина Росія», яка втратила контроль над 13-ма із 45-ти місць в Мосміськдумі.