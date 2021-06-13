Росія: телеканал «Дождь» виключили з «путінського пулу» через висвітлення акцій на підтримку Навального

Російський телеканал «Дождь» виключили з журналістського пулу президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомив головний редактор телеканалу Тихон Дзядко.

Як зазначає російська служба Радіо Свобода, джерела на каналі назвали причиною виключення той факт, що «Дождь» висвітлював повернення опозиціонера Олексія Навального з Німеччини у Росію та мітинги на його підтримку. Цю інформацію підтвердив і прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, який заявив, що «Дождь» підтримував «незаконні дії».

Журналістів «Дощу», зокрема, не допустять до висвітлення зустрічі Путіна з президентом США Джо Байдена, яка намічена на 16 червня у Женеві, і що це буде перший офіційний захід на високому рівні, в якому бере участь президент Росії, але на якому не працюватимуть співробітники телеканалу.