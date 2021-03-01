Внутрішня безпека Нацполіції викрила корупційну схему видачі дозволів на зброю – Клименко

Внутрішня безпека Національної поліції викрила корупційну схему видачі дозволів на зброю, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

«Дозволи видавалися з кричущими порушеннями, інколи навіть без участі громадянина, на якого оформлялася зброя. Оголошення про оформлення зброї без документів продажні поліцейські безсоромно розміщували в групах популярних месенджерів. В нас є інформація про більш ніж дві тисячі випадків видачі дозволів на зброю з грубими порушеннями процедури та законодавства, використовуючи підроблені документи», – розповів Клименко.

За даними правоохоронців, внутрішня безпека Нацполіції викрила дев’ять співробітників поліції, які організували та брали участь у цій схемі. Серед них – посадовці Центрального апарату Національної поліції та працівники в регіонах.

1 березня Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Усі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.

Наразі завершується формування нового підрозділу із іншими працівниками.

У поліції заявили, що кожна особова справа власника зброї в Україні буде перевірена окремо щодо законності отримання дозволу. Видані з порушеннями дозволи анулюють, а зброю вилучать.