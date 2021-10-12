Найчастіше з початку року прикордонникам пропонували хабарі, щоб уникнути самоізоляції – ДПСУ

Найчастіше з початку року – близько 500 випадків – громадяни пропонували прикордонникам неправомірну вигоду за безперешкодний перетин державного кордону без встановлення додатку «Вдома» чи без проходження самоізоляції, повідомили у Держприкордонслужбі України.

«Також зафіксовано більш як 200 спроб пропонування співробітникам Держприкордонслужби хабарів за пропуск через кордон без негативного ПЛР-тесту або страхового медичного сертифіката, який покриває витрати пов’язані з лікуванням COVID-19. Здебільшого такі правопорушення мали місце в пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС та Білоруссю», – йдеться в повідомленні.

Крім того, від початку року задокументовано тисячу спроб підкупу охоронців кордону.

«Загальна сума запропонованих правоохоронцям коштів склала 1,5 млн гривень у національній та іноземній валюті. Варто зазначити, що цей показник в порівнянні з минулорічним зріс більш як на 60 відсотків. Впродовж 9 місяців минулого року зафіксовано 380 спроб підкупити прикордонників, сума запропонованих хабарів тоді склала 800 тисяч гривень», – йдеться в повідомленні.

Також майже щоденно фіксуються пропозиції неправомірної вигоди прикордонникам в КПВВ на лінії розмежування та на адмінмежі з Кримом, додали в ДПСУ.

За даними Держприкордонслужби, переважно за отримання та надання хабарів, судами притягнуто до відповідальності 40 осіб. Обвинувальні вироки отримали 21 прикордонник та 19 цивільних.