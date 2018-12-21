У ДПСУ розповіли, скільки громадян перетинали український кордон у 2018 році

93 мільйони громадян перетинали український кордон у 2018 році, повідомляє Державна прикордонна служба України. З них 27 мільйонів – іноземці.

«Статика вказує на сталу тенденцію до збільшення кількості іноземних громадян, які перетинають український кордон. Сьогодні цей показник також не спадає. Для прикладу, у 2014-2015 роках прикордонники оформили по 26 мільйонів іноземців, а у 2016 році – 27 мільйонів іноземних громадян», – заявили в ДПСУ.

Згідно з повідомленням, найбільше до України в’їжджали громадяни Молдови (4,1 мільйона), Білорусі (2,5 мільйона), Росії (1,5 мільйона), та Польщі (1 мільйон). Також значний потік спостерігався з Угорщини (828 тисяч), Румунії (645 тисяч), Ізраїлю (296 тисяч), Словаччини (294 тисяч) та Туреччини (287 тис).

У ДПСУ зазначили, що в порівнянні минулим роком іноземці, перетинаючи український кордон, значно більше почали надавати перевагу повітряному сполученню, де фіксується зростання їх кількості на 22%. Загалом кількість іноземців, які перетнули кордон «повітрям» становила 4,8 мільйона.