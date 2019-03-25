ДПСУ: двох російських акторів не пустили в Україну

Державна прикордонна служба України на три роки заборонила в'їзд на територію країни через «незаконне відвідування Криму», повідомило відомство 25 березня. Імена акторів у повідомленні не вказані.

За інформацією українських прикордонників, одного з акторів виявили в аеропорту Бориспіль, він летів рейсом з Мінська.

«Інший російський актор, який також всупереч українському законодавству знаходився в Криму, прилетів в Україну через аеропорт Одеси. Він планував взяти участь в зйомках серіалу», – йдеться в повідомленні.

Як уточнили у відомстві, з початку року заборону на в'їзд в Україну отримали 35 іноземців з числа діячів культури і мистецтва, які «незаконно відвідували Крим».

Іноземні артисти і інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті України пункти пропуску.

Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або прямо підтримують російську анексію Криму, заборонено виступати на материковій Україні.

МЗС України оприлюднило раніше звернення, в якому застерігає іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.