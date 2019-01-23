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23 Січень 2019, Київ 13:52
Новини | Події

ДПСУ: з початку року понад 11 тисяч росіян надали свої біометричні дані при в’їзді в Україну

Системою біометричного контролю оснащені 157 пунктів пропуску на українському кордоні

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З початку 2019 року понад 11 тисяч росіян при в’їзді в Україну надали свої біометричні дані. Про це розповів журналістам спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян.

«Лише від початку року вже майже 12 тисяч іноземних громадян здали відбитки пальців, з них понад 11 тисяч – це саме громадяни Росії. Тобто це основна категорія, з якою ми працюємо», – зазначив Слободян.

Він уточнив, що системою біометричного контролю оснащені 157 пунктів пропуску.

За словами Слободяна, протягом минулого року 650 тисяч іноземців надали свої біометричні дані українським прикордонникам, з них понад 500 тисяч – громадяни Росії.

Із 1 січня 2018 року в Україні офіційно почали діяти нові правила в’їзду в країну для іноземців із 71-ї країни, у тому числі для громадян Росії, які передбачають фіксацію біометричних даних.

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