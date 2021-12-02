Цьогоріч прикордонники ліквідували чотири канали торгівлі людьми – ДПСУ

Упродовж поточного року прикордониики припинили функціонування чотирьох каналів торгівлі людьми, повідомила Державна прикордонна служба України.

«Загалом з початку року підрозділи ДПСУ затримали 4 організаторів та 8 пособників, не допустили вивезення за кордон 24 потенційні жертви торгівлі людьми. А також розпочато 19 кримінальних проваджень, оголошено 14 підозр, винесено 3 обвинувальні вироки стосовно 3 осіб, одну з яких засуджено до реального строку», – йдеться в повідомленні.

Заходи з протидії протиправним діям, що пов’язані з торгівлею людьми та іншим формами рабства, продовжуються, вказали у ДПСУ.

2 грудня відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства.