Українські команди виграли клубний чемпіонат світу з драгонботу

У Києві 15 вересня завершився клубний чемпіонат світу з веслування на човнах «Дракон». Чотири дні понад 1000 спортсменів з 15 країн розігрували 3500 медалей. Змагання відбувалися у чотирьох вікових категоріях: «юніори», дорослі спортсмени, а також мастерс (40 років і старше та 50 років і старше).

Дистанції у 200, 500 та 2000 метрів чоловічі, жіночі та змішані команди долали на човнах «десятках» та «двадцятках».

Україну представляли 15 клубів з усіх регіонів: «Дніпро», «Буревісник», «Отаман», «Кайзер», «Ironman», «DBC», «Мала флотилія», «АBC», «Гетьман», «Харків», «Сальса» та інші.

Загалом за 4 дні змагань українські клуби вибороли 96 комплектів нагород, з них 38 золоті. Також 6 командних кубків за найкращі виступи, а саме найбільшу кількість здобутих медалей у човнах, які розраховані на десять та на двадцять веслувальників, залишилися в Україні. Головний Кубок – за перше місце у медальному заліку в головній дисципліні «на човнах двадцятках» виборов київський клуб «DBC».