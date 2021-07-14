У Дрогобичі перепоховали останки 78 жертв НКВС

У місті Дрогобич на Львівщині 14 липня перепоховали останки 78 людей, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Їх було знайдено під час пошукових робіт у 2018 -2019 роках у колишньому тюремному саду (сьогодні приміщення Дрогобицького педуніверситету).

Людські останки лежали у 24 поховальних ямах.

Згідно з дослідженнями пошуково-ексгумаційного центру «Доля», ці люди були в’язнями Дрогобицької тюрми у часи сталінських репресій – у 1939-1941 і у 1944-1953 роках. Переважна більшість закатована у 1944 році.

Під час антропологічної експертизи у більшості останків виявлено кульові отвори. Постріли переважно здійснювали у потилицю, стріляли зі зброї, яка тоді була в НКВС. В одному випадку людину добивали кастетом.

У ямах при людських останках знайшли ґудзики, чоботи, радянські застібки від ременів, залишки форми.

«Радянська тоталітарна окупаційна машина закатувала людей тільки за те, що вони були українцями, мали інший погляд на розвиток України. Ці люди – жертви НКВС. Серед загиблих у двох ямах віднайдені останки воїнів УПА, про що свідчить супровідний матеріал, який ми віднайшли. Мабуть, це ті воїни, які загинули у боях з НКВС чи були поранені, а потім привезені у тюрму і там закатовані. Ми відібрали матеріали, щоб потім провести дослідження і, можливо, вдасться частину ідентифікувати», – каже керівник центру «Доля» Святослав Шеремета.

Прощання з жертвами комуністичного терору розпочалося з монастирського храму апостолів Петра і Павла. Скорботна процесія вулицями Дрогобича пройшла з домовинами до площі Ринок. Тут відбулась панахида і скорботне віче.

Поховали 78 жертв НКВС на Полі Скорботи у Дрогобичі.

Рівно 30 років тому, 14 липня 1991 року, у Дрогобичі перепоховали 486 останків людей, які були теж знайдені на території колишньої тюрми НКВС. Це були закатовані і розстріляні мешканці Дрогобича і довколишніх містечок і сіл 1939-1941 роках, більшість закатували наприкінці червня 1941 року, коли радянська влада і і війська НКВС тікали з Західної України перед приходом німецької армії.

Сьогодні у Дрогобицькій територіальній громаді оголосили день жалоби.