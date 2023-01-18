Держекспортконтроль повідомив, що не ідентифікує дрони-«мавіки» як товар подвійного використання

Державна служба експортного контролю України повідомила, що станом на на сьогодні не ідентифікує дрони DJI Mavic 3 як товар подвійного використання.

«17 січня 2023 року Держекспортконтроль зупинив дію висновку щодо віднесення безпілотного літального апарату DJI Mavic 3 до товарів подвійного використання», – йдеться у повідомленні відомства у фейсбуці.

4 січня уряд спростив правила ввезення в Україну безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів) як гуманітарної допомоги, скасувавши вимогу про надання будь-яких додаткових документів, зокрема гарантійних листів кінцевого споживача. У відомстві запевнили, що таким чином вирішиться ситуація, коли волонтери «мали проблеми» із ввезенням в Україну звичайних цивільних дронів та дронів подвійного використання.

Наприкінці грудня минулого року керівниця «Центру підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська поскаржилася у пресі, що волонтери мають клопіт на кордоні через ввезення невеликих дронів, зокрема моделей DJI Mavic 3. За її словами, ці дрони означені українським законодавством як товар подвійного призначення, хоча такими не є. За кордоном ці китайські квадрокоптери вважаються цивільними.

Українські військові неодноразово відзначали їхню важливість при застосуванні у військових цілях, зокрема для розвідки і коригування вогню.