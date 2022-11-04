В Україні хочуть запровадити штрафи за порушення в повітряному просторі власниками дронів

Кабінет міністрів ініціює встановлення адміністративну відповідальність за порушення повітряного простору України експлуатантами безпілотників.

«4 листопада уряд схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден», ініційований МВС. Законопроєктом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтями, які встановлюють адміністративну відповідальність за порушення порядку та правил використання повітряного простору України при експлуатації безпілотного повітряного судна та вчинення такого правопорушення повторно протягом року», – йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

Також пропонується уповноважити суди, органи поліції та Держприкордонслужби розглядати відповідні справи та накладати стягнення за порушення порядку та правил використання повітряного простору експлуатантами безпілотників.

В Україні, до повномасштабного російського вторгнення, було доволі лояльне ставлення до використання безпілотників, зокрема в цивільних цілях, у порівнянні з країнами Європи.