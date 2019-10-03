У Туркменистані власників дронів викликають на допити

У туркменському місті Лебап співробітники правоохоронних органів допитують і штрафують власників безпілотних літальних апаратів – дронів, повідомляє туркменська служба Радіо Свобода. Їм виписують штрафи від 1000 до 3000 манатів (від 52 до 156 доларів за курсом чорного ринку) і попереджають, що якщо їх спіймають повторно, то притягнуть до кримінальної відповідальності.

«Зараз туркменську владу турбує те, що хтось може зняти на відео або фото черги перед продовольчими магазинами і скандали, які там трапляються», – заявив офіцер поліції на умовах анонімності.

За даними туркменської служби Радіо Свобода, поліцейські в штатському контролюють черги за продуктами і забороняють покупцям фотографувати і користуватися мобільними телефонами.

Ввезення дронів у Туркменистан заборонене, відкрито їх ніде не продають, але офіційно влада не забороняла цивільним особам використовувати дрони. Безпілотниками в Туркменистані часто знімають весілля, але хто і як ввозить дрони, невідомо.