ДСНС перейшла на посилене чергування через новорічні свята

У період відзначення новорічних свят рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій перейшли на посилений режим роботи, повідомила пресслужба відомства.

«Із 09:00 31 грудня 2021 року до 09:00 04 січня 2022 року здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділено об’єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі проведено близько 5 тисяч інструктажів щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки, до яких залучено близько 20 тисяч керівників релігійних громад та організаторів святкових заходів.

Всього на території України на цілодобовому чергуванні перебуває понад 7 тисяч осіб особового складу та 2 тисячі одиниць пожежно-рятувальної і спецтехніки, вказали в ДСНС.

Оскільки Новий рік у 2022 році припадає на суботу, 1 січня, то вихідний переноситься на понеділок, 3 січня. Після святкування буде робочий тиждень із 4 до 6 січня. А потім вихідні з Різдва у п’ятницю, 7 січня, до неділі, 9 січня.