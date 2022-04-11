Понад 8 тисяч людей заявили про бажання бути добровольцями-рятувальниками – ДСНС

Понад 8 тисяч громадян виявили бажання бути добровольцями-рятувальниками, повідомили у Держслужбі з надзвичвйних ситуацій.

«Більше половини – це Київ і Київська область. І це тільки впродовж 6 днів реєстрації. Така небайдужість вражає і надихає. Численні звернення і дзвінки на кшталт «я зареєструвався, коли вже викличуть працювати?» підтверджують вашу рішучість допомогти людям», – розповіли у ДСНС.

У відомстві однак пояснюють: влада на місцях не може залучити всіх одночасно.

«Через щільне мінування населених пунктів та екосистем військами РФ, а також наявність численних мін-пасток та замаскованих вибухових пристроїв неможливо швидко розмінувати території для подальшого проведення допоміжних робіт з розбору завалів. Україна, на відміну від країни-агресора, цінує життя кожного громадянина. Наші сапери працюють в режимі нон-стоп, щоб забезпечити безпечні умови для вашої роботи», – розповіли у рятувальному відомстві.

Минулого тижня Держслужба з надзвичайних ситуацій оголосила пошук добровольців із цивільного захисту, щоб «розбирати завали, рятувати людей, надавати допомогу потерпілим, розвантажувати гуманітарні вантажі» на звільненій від російських загарбників території. Для охочих долучитися підготували анкету за посиланням.