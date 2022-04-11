Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Понад 8 тисяч людей заявили про бажання бути добровольцями-рятувальниками – ДСНС

Минулого тижня Держслужба з надзвичайних ситуацій оголосила пошук добровольців із цивільного захисту

Понад 8 тисяч громадян виявили бажання бути добровольцями-рятувальниками, повідомили у Держслужбі з надзвичвйних ситуацій.

«Більше половини – це Київ і Київська область. І це тільки впродовж 6 днів реєстрації. Така небайдужість вражає і надихає. Численні звернення і дзвінки на кшталт «я зареєструвався, коли вже викличуть працювати?» підтверджують вашу рішучість допомогти людям», – розповіли у ДСНС.

У відомстві однак пояснюють: влада на місцях не може залучити всіх одночасно.

«Через щільне мінування населених пунктів та екосистем військами РФ, а також наявність численних мін-пасток та замаскованих вибухових пристроїв неможливо швидко розмінувати території для подальшого проведення допоміжних робіт з розбору завалів. Україна, на відміну від країни-агресора, цінує життя кожного громадянина. Наші сапери працюють в режимі нон-стоп, щоб забезпечити безпечні умови для вашої роботи», – розповіли у рятувальному відомстві.

Дістали 26 тіл: у Бородянці розбирають завали знищених військами РФ будинків (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Дістали 26 тіл: у Бородянці розбирають завали знищених військами РФ будинків (фотосвідчення)

Зведений загін ДСНС України інформує, що продовжує розбирати завали знищених військами Росії житлових багатоквартирних будинків у Бородянці, що під Києвом. Раніше з-під руїн двох багатоповерхівок дістали тіла 26 загиблих людей

Минулого тижня Держслужба з надзвичайних ситуацій оголосила пошук добровольців із цивільного захисту, щоб «розбирати завали, рятувати людей, надавати допомогу потерпілим, розвантажувати гуманітарні вантажі» на звільненій від російських загарбників території. Для охочих долучитися підготували анкету за посиланням.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG