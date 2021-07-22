Негода в Україні: 2 загиблих, 7 травмованих, численні підтоплення і проблеми з електрикою

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок поривчастого (місцями шквального) вітру та інтенсивного дощу, в результаті падіння дерев загинули дві людини та семеро з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані.

Так, одна людина загинула і сім травмувалися у Дружківці та Костянтинівці Донецької області внаслідок падіння дерев. Ще одна людина загинула в селі Мусіївка Міловського району Луганщини через падіння конструкцій даху.

Згідно з повідомленням ДСНС, через негоду (пориви вітру, дощ, гроза) без електроенергії в Україні залишилися 99 населених пунктів у восьми областях. Підтоплено 38 приватних житлових будинків та дворогосподарств, евакуйовано 18 людей. Пошкоджено 100 покрівель та повалено 90 дерев.

«В ніч на 22 липня внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу (близько 31 мм, що становить 80% від місячної норми) в Суворівському, Малиновському та Київському районах м. Одеси відбулося підтоплення 38 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Жертв та постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, 22 липня у південній частині, східних та центральних областях дощі і грози. На решті території без опадів, вдень в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ.

Вітер переважно північний 7-12 м/с, у південних та східних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура 20-25°; на півдні та сході країни 23-28°.