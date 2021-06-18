В Україні через грозу і вітер знеструмлені 80 населених пунктів – ДСНС

Через негоду (пориви вітру, гроза) без електроенергії в Україні залишилися 80 населених пунктів, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 80 населених пунктів у 5 областях, а саме: Дніпропетровська – 36, Кіровоградська – 24, Донецька – 16, Київська – 2 та Сумська – 2», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, бригади обленерго проводять ремонтні роботи.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в південних і східних регіонах України очікуються грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 24-29°.

У Києві в п'ятницю без опадів. Температура 27-29°.