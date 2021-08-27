В Україні через негоду знеструмлені понад 60 населених пунктів – ДСНС

Внаслідок дощу, грози і поривів вітру без світла залишилися 64 населених пункти у чотирьох областях України, повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, знеструмлені у Сумській області 35 населених пунктів, у Дніпропетровській – 20, Київській – 7 та Донецькій – 2.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

За прогнозом синоптиків, 27 серпня у більшості областей України очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер змінних нарямків, 3-8 м/с. Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 18-23°, на решті території 22-27°, на південному сході країни до 30°.