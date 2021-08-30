В Україні через негоду знеструмлені понад 120 населених пунктів – ДСНС

Внаслідок дощу, грози і поривів вітру без світла залишилися 126 населених пункти у трьох областях України, повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, знеструмлені у Київській області 88 населених пунктів, у Чернігівській – 34 та в Житомирській – 4.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго, додали в ДСНС.

За прогнозами синоптиків, 30 серпня на Правобережжі пройдуть дощі, місцями з грозами, на решті території без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях 18-23°, на решті території 24-29°.

У Києві у понеділок часом дощ, місцями гроза, температура 25-27°.