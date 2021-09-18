В Україні через негоду знеструмлені понад 70 населених пунктів – ДСНС

Внаслідок дощу, грози і поривів вітру без світла залишився 71 населений пункт у двох областях України, повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, знеструмлені у Львівській області 65 населених пунктів та у Чернігівській – 6.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго, додали в ДСНС.

Цієї ночі в більшості західних і північних областей були дощі, вдень значні дощі місцями очікуються в центральних, південних і північно-східних областях. Вітер південно-східний із переходом у північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім сходу, подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вдень у західних і північних областях 12-19°, на решті територій 18-23°.

У Києві в суботу вдень помірний дощ, місцями гроза; температура 17-19°.