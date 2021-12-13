В Україні через негоду знеструмлені 187 населених пунктів – ДСНС

Станом на 7:00 13 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, залишаються знеструмленими 187 населених пунктів у 5 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За цими даними, найбільше постраждала Львівська область, де без електрики залишилися 102 населених пункти, та Прикарпаття, там знеструмлений 61 населених пункт. Також удару стихії зазнали Закарпаття (10 сіл без світла), Буковина (10) та Житомирщина (4).

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, вказують рятувальники.