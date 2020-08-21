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21 серпня 2020, Київ 09:29
Новини | Події

У ДСНС попередили про «небезпечні метеорологічні явища» 21 серпня

У п’ятницю, 21 серпня, на півночі та частково у центрі України очікуються грози. Про це попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«За інформацією УкрГідрометцентру, 21 серпня вдень у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях грози (I рівень небезпечності). 21 серпня вдень по Києву та Київській області гроза (I рівень небезпечності)», – мовиться у повідомленні.

Напередодні синоптики попередили про дощі у низці областей. На решті території – без опадів.

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