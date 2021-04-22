Від початку року сталося понад 60 лісових пожеж – ДСНС

Від початку року в Україні сталося понад 60 лісових пожеж та більш ніж 7 тисяч пожеж на відкритих ділянках місцевості. Про це 22 квітня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«В Україні триває сезон господарських робіт, який насамперед супроводжується боротьбою зі сміттям та залишками рослинності шляхом спалювання. Така діяльність, за яку, між іншим, передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, призвела до того, що збільшилась кількість пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях», – заявили у ДСНС.

Упродовж 20 квітня найбільше займань зафіксували у Київській області – 11 випадків, на які довелося виїхати підрозділам служби. Днем раніше у Кіровоградській області ліквідували п’ять займань на відкритій території.

«З огляду на стрімке наближення до пожежонебезпечного періоду, рятувальники посилюють профілактичну роботу серед громадян щодо попередження виникнення пожеж на відкритих територіях та в екосистемах України. Зокрема, у складі рейдових груп фахівці Служби порятунку здійснюють подворові обходи мешканців приватного сектору, а також виявляють паліїв безпосередньо на місцях спалювання», – заявили у держслужбі.

Рятувальники нагадують, що спалювати сміття, розводити багаття поблизу лісопосадок чи сухої рослинності категорично заборонено.

15 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)» № 556-ІХ.

Згідно з порівняльною таблицею, опублікованою на сайті парламенту, забруднення повітря речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслідок порушення спеціальних правил, каратимется, зокрема, штрафом від 30 600 до 61 200 гривень (раніше штраф був від 1700 до 3400).

За знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом одним із видів покарання буде штраф від 91 800 до 153 000 гривень.