Троє лижників постраждали у Карпатах, у 18-річної дівчини стався серцевий напад – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що минулої доби рятувальники на лижних трасах гори Тростян у Львівській області надали допомогу трьом травмованим туристам-лижникам.

Туристка з Хмельницької області, 1984 року народження, отримала під час катання травму лівої ноги. Туристка з Дніпропетровської області, 1985 року народження – травмувала ліву руку (ключицю). А в туристки з міста Глобино Полтавської області 2002 року народження стався серцевий напад (гіпотонія). Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали їх медикам для надання подальшої допомоги», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, тільки в межах Львівської області з початку року рятувальники надали допомогу 18 травмованим туристам-лижникам.

«В місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих», – попередили рятувальники.

За даними Укргідрометцентру, 11 січня у високогір’ї східної частини Закарпатської області, а також у горах Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей зберігатиметься сніголавинна небезпека.