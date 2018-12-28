Читати інструкцію і вимагати сертифікат: ДСНС нагадує про правила використання піротехніки

Державна служба України з надзвичайних ситуацій напередодні новорічних свят звернулася до співгромадян із закликом дотримуватися правил безпечного використання піротехнічних виробів – петард, салютів і феєрверків.

«Купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості; у жодному разі не купуйте петарди й феєрверки у місцях стихійного продажу», – вказують рятувальники.

Вони закликають перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомитися з інструкцією і суворо дотримуватися вказівок.

«Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів… запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше. Якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10 хвилин, оскільки існує велика вірогідність запізнілого вибуху», – додають у ДСНС.