В Україні через негоду знеструмлені понад 150 населених пунктів – ДСНС

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, град та пориви вітру) знеструмлено 151 населений пункт у п’яти областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій зранку 15 серпня.

За даними рятувальників, найбільше від негоди потерпіла Чернігівська область, де без електрики залишився 61 населений пункт. У Львівській області таких сіл і містечок 34, в Тернопільській – 25, у Чернівецькій – 19, у Волинській – 12. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

В ДСНС також вказують, що станом на 7:00 15 серпня залишаються частково зруйнованими 174 дахи будівель у Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.