ДСНС: рятувальники ліквідовують наслідки негоди у п’яти областях України

Рятувальники ліквідовують наслідки злив і шквального вітру у п’яти областях України, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



За повідомленням, у Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева, допомагали населенню.



У ДСНС додають, що підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді, у Вінницькій та Житомирській областях через негоду залишились без світла понад 120 населених пунктів – роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають.

Потерпілих немає.

На завтра, 30 липня, синоптики знову прогнозують дощі та грози у Києві та Київській області. Грозові дощі накриють майже всю країну, крім заходу, крайнього сходу та Криму. Найінтенсивніші опади очікуються у Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.