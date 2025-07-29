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Новини | Події

ДСНС: рятувальники ліквідовують наслідки негоди у п’яти областях України

У ДСНС додають, що підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. Фото архівне
У ДСНС додають, що підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. Фото архівне

Рятувальники ліквідовують наслідки злив і шквального вітру у п’яти областях України, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, у Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева, допомагали населенню.

У ДСНС додають, що підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді, у Вінницькій та Житомирській областях через негоду залишились без світла понад 120 населених пунктів – роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають.

Потерпілих немає.

На завтра, 30 липня, синоптики знову прогнозують дощі та грози у Києві та Київській області. Грозові дощі накриють майже всю країну, крім заходу, крайнього сходу та Криму. Найінтенсивніші опади очікуються у Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.

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