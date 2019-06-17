У ДСНС розповіли про наслідки негоди і попередили про понеділкові небезпеки

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки негоди за 16 червня і попередили про низку небезпек, які можливі в різних регіонах України 17 червня.

Зокрема, у трьох областях – Львівській і Закарпатській, а також Луганській – через вітер і дощ чи грозу спрацьовували системи захисту ліній електропередач, і було знеструмлено 107 населених пунктів, у Сватовому на Луганщині сильний вітер пошкодив півтора десятка дахів. А на Херсонщині, в селищі Нова Маячка Олешківського району досі підтоплені 212 домогосподарств і 24 житлові будинки після сильних злив, що підтопили селище ще 13 червня.

Про небезпечно високі рівні води чи можливі паводки 17 червня ДСНС попереджає мешканців територій біля міста Вилкового в Одеській області на Дунаї, а також у басейнах річок Сяну і Дністра на Львівщині і малих річок на Закарпатті.

Також, за даними «Укргідрометцентру», 17 червня в західних, Житомирській і Вінницькій областях грози, подекуди град і шквали 15–20 м/с.

Цього ж дня, за прогнозами, по всій території України переважатиме надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека.

А киян попереджають про те, що метеорологічні умови, які виникли ще 8 червня і сприяють накопиченню й утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря, утримаються в Києві з тенденцією до подальшого зростання рівня забруднення повітря до 18 червня.