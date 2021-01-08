У ДСНС попередили про ожеледицю на дорогах України

В Україні у п’ятницю, 8 січня, через опади на дорогах утвориться ожеледиця. Про це попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«На Чернігівщині та Сумщині значні опади, у північних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях налипання мокрого снігу та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця. У Києві та області налипання мокрого снігу та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

За даними Гідрометцентру, у Києві сьогодні без опадів, температура повітря – 0…+2.