ДСНС попереджає про підвищення рівня води через опади

В Україні 31 травня 1 червня очікується суттєве підвищення рівня води на річках через значні дощі. Про це попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, на річках басейну Прип’яті очікується підйом рівнів води на 0,1-05 метра.

На річках басейнів Сяну та Дністра рівень води може піднятися на 0,5-1,5 метра, на окремих ділянках до 2 метрів, що може призвести до затоплення заплав та сільськогосподарських угідь.

«На рiчках Закарпатської областi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 метра над поточними в межах корiнних берегiв. У зв’язку з очiкуваними значними дощами, очікується підйом рівнів води над рiвнями 1 червня – на рiчках басейнiв Прута, Сiрету та Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області) – на 0,3-1,3 метра», – мовиться у повідомленні.

У ДСНС не виключають формування значного схилового стоку у окремих місцевостях.