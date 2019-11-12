ДСНС попереджає про погіршення погодних умов 13 листопада

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в окремих регіонах.

«За прогнозами Українського гідрометцентру, 13 листопада у західних областях пориви вітру 15–20 м/с; вночі та вранці на Лівобережжі країни туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», – ідеться в повідомленні на сайті рятувальників.

Укргідрометцентр очікує, що в усій Україні 13 листопада буде мінлива хмарність. На півночі температура повітря прогріється до 9-14 градусів, на заході – 13-17, на півдні – 14-18, на сході – 9-12, у центральних областях – 10-14.