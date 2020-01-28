ДСНС попереджає про погіршення погодних умов в Україні

Державне служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов, починаючи вже від сьогодні, 28 січня.

«28 січня на дорогах ожеледиця та ожеледь в Карпатах. Помірний, вночі 29 січня та вдень 31 січня значний сніг, хуртовини (на Закарпатті значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20–30 см; на дорогах ожеледиця. У західних, північних, Полтавській та Харківській областях мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3–10 см; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця», – ідеться в повідомленні рятувальників із посиланням на Український гідрометцентр.

На окремих ділянках доріг і вулиць можливе порушення руху транспорту, а в Карпатах – місцями припинення руху.

У Києві вдень 29 січня очікуються пориви вітру 15-18 м/с