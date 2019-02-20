ДСНС попереджає про погіршення погодних умов в Україні

21 лютого в більшості областей України пориви вітру сягнуть 15–20 метрів за секунду, попереджає Державна служба України з надзвичайних ситуацій із посиланням на дані Українського гідрометцентру.

«22–24 лютого зміна погодних умов: 22 лютого у західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях помірний сніг (відновлення снігового покриву висотою 1–6 сантиметрів), місцями налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, зниження температури в Україні вночі до 3–10 градусів морозу, вдень до 0–6 градусів морозу», – ідеться в повідомленні.

«23–24 лютого утримається холодна без істотних опадів погода з температурою вночі 6–12° морозу, вдень 2–7° морозу, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі 12–18° морозу, вдень 5–10° морозу», – додають рятувальники.

Синоптик Наталка Діденко раніше також повідомила, що з 22 лютого в Україну прийде похолодання.