У ДСНС попередили про погіршення погодних умов 24-25 січня

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про погіршення погодних умов 24-25 січня.

«24-25 січня на Правобережжі України пориви вітру 15-20 м/с, в західних областях значний дощ та мокрий сніг; 25 січня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що у більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях 10-20 сантиметрів.

Рятувальники кажуть, що такі погодні умови можуть призвести до порушення подачі електроенергії на Правобережній Україні, а в західних областях країни також до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.