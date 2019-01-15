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15 Січень 2019, Київ 11:00
Новини | Суспільство

ДСНС попереджає про погіршення погоди в Україні і лавинну небезпеку в Карпатах

Українців попереджають про можливі лавини в Карпатах

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Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про ускладнення погодних умов в Україні.

«За даними Укргідрометцентру, 15 січня вночі та вранці пориви вітру 15-20 м/с, місцями хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними ДСНС, 15 січня у зв’язку зі снігопадами й хуртовинами в горах Закарпатської, Івано-Франківської й Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (третій рівень). А в гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

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