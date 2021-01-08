У ДСНС попереджають про несприятливі погодні умови в суботу

9 січня в західних областях України очікується ожеледиця, на півдні і на сході – мокрий сніг і дощ, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«9 січня у західних областях на дорогах ожеледиця; у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях налипання мокрого снігу, вночі у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях значні опади», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають рятувальники, погода може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

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За даними Укргідрометцентру, ожеледиця 9 січня очікується у Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській і Тернопільській областях.

Налипання мокрого снігу прогнозують у Луганській, Харківській, Полтавській, Кровоградській, Миколаївській і Одеській областях. На Херсонщині, Запоріжжі та Донеччині очікують на сильний мокрий сніг і дощ.